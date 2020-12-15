Онищенко призвал кастрировать ученых за данные об антителах

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Геннадий Онищенко считает, что результаты исследований должны быть доступны только врачам Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Обсуждение результатов исследования Йельского университета о «неправильных» антителах к COVID-19 недопустимо, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его мнению, авторов исследования необходимо кастрировать.

Ранее ученые Йельского университета сообщили, что обнаружили у пациентов с коронавирусом особенность иммунитета, которая приводит к тому, что вырабатываются «неправильные» антитела. Они поражают ткани, органы и иммунную систему.

«Вот этот Йельский университет — его кастрировать надо. Аутоантитела и при дизентерии есть, и при вообще любом инфекционном заболевании. Все это зависит от аллергического статуса. Все мы аллергики, ну что тут нового?» — передает слова Онищенко РИА «Новости».

Он призвал «не раздувать из этой темы сенсацию». По его словам, результаты исследования — прописная истина для медиков, поэтому данный вопрос необходимо обсуждать только во врачебной среде.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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