15 декабря 2020

Часть пенсионеров могут остаться без госстрахования

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Государство может законодательно защитить тех, кто вкладывается в негосударственные пенсионные фонды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Защита государства для пенсий, которые граждане копят в негосударственных фондах, должна распространяться не только на взносы, но и на проценты по ним. Кроме того, защищенными нужно сделать только индивидуальные договоры, предлагает Центробанку Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

«Если они (предложения прим. ред.) будут приняты, защиту государства не получат взносы примерно половины граждан, на будущую пенсию которых перечисляет деньги работодатель», — объясняют «Известия» ссылаясь на собственных экспертов. В условиях нестабильности негосударственные пенсионные фонды не хотят компенсировать снижение доходов из своих денег, подчеркивает профессор кафедры «Финансы и цены» РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

Для осуществления госгарантий нужно законодательно закрепить планку минимального дохода на такие счета, считает она. При этом фонды обязаны компенсировать вкладчикам убытки за счет собственных денег.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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