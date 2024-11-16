Будет ли магнитная буря 17 ноября 2024: последние данные ученых

В воскресенье, 17 ноября, ученые прогнозируют слабую магнитную бурю. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, геомагнитная активность будет держаться на уровне G1. URA.RU рассказывает, какова вероятность сильной магнитной бури 17 ноября и когда ждать настоящего шторма.
Прогноз магнитной бури на 17 ноября
По данным специалистов, 17 ноября должно пройти спокойно. Ожидается самая слабая магнитная буря уровня G1. Вероятность сильной магнитной бури ученые оценивают в 10%. Шанс сильного магнитного шторма крайне мал — в районе 1%.
Когда ждать следующую магнитную бурю
По данным лаборатории, следующий всплеск геомагнитной активности ожидается уже в среду, 20 ноября. Ученые прогнозируют возбужденную магнитосферу средней силы. К возможной магнитной буре также стоит готовиться в ночь с 30 ноября на 1 декабря.
В первый месяц зимы начнется череда магнитных бурь. Начиная с 6 декабря и до 11 числа магнитосфера будет возбужденная. 8 декабря ожидается сильная магнитная буря.
Какие бывают магнитные бури
Сила магнитной бури зависит от того, насколько мощным оказался выброс солнечного вещества с поверхности звезды во время очередной вспышки. Ученые ежедневно следят за активностью на Солнце и прогнозируют последствия вспышек для людей.
Силу геомагнитной активности эксперты оценивают по шкале Кр-индекса. Всего на ней девять баллов:
- если показатель держится в районе 0-3 — значит, что магнитосфера спокойная;
- уровень 4-6 говорит о том, что состояние магнитосферы возбужденное;
- показатель выше 7 указывает на сильную магнитную бурю.
Как не страдать от магнитных бурь
От магнитных бурь чаще всего страдают люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердца и проблемами с артериальным давлением. Кроме того, после 50 лет многие также начинают особенно реагировать на геомагнитную активность.
Чтобы ослабить симптомы метеозависимых людей, врачи рекомендуют избегать стресса, больше отдыхать и не переутомляться на работе. Если человек чувствует рассеянность и снижение концентрации из-за магнитной бури, то ему не стоит водить автомобиль и выполнять сложную работу, требующую особого внимания.
Метеозависимые люди обычно жалуются на головную боль, усталость и бессонницу. Если симптомы во время магнитной бури мешают жить и вызывают сильный дискомфорт — лучше обратиться к специалистам. Возможно, ухудшение самочувствия указывает на не диагностированное заболевание.
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