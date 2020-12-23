Госдума РФ ужесточила наказание за клевету

Госдума России одобрила закон о клевете в первом чтении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За клевету в России можно будет лишиться свободы на срок до пяти лет. Соответствующий закон одобрила Госдума РФ.

«Клевета наказывается штрафом, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет», — приводит РИА «Новости» текст документа. Если в клевете будет уличено должностное лицо, то ему может грозить штраф до двух млн или трех лет колонии.

Отмечается, что за клевету в интернете можно будет получить до двух лет колонии или заплатить штраф до одного миллиона рублей. Более строгое наказание предполагается за клевету о том, что человек болен опасным заболеванием. Нарушители могут попасть в колонию на четыре года или заплатить штраф до трех млн рублей. За клевету о преступлениях сексуального характера нарушителям грозит до пяти лет колонии или штраф до пяти млн рублей.

Ранее соответствующий законопроект был принят Госдумой. Законопроектом предполагается регламентировать многие преступления.