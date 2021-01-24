В администрации села Русская Теча разморозилась система отопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации села Русская Теча (Челябинская область) разморозилась система отопления, в кабинетах образовались иней и сосульки. Часть сотрудников ушла на больничный. Сейчас ситуацию пытаются исправить, сообщили URA.RU в администрации Красноармейского района, в котором расположено село.

«В середине января из-за халатности в поселении Русская Теча перемерзла котельная, сейчас разморожена система отопления в здании сельской администрации. На место выезжала муниципальная комиссия, которая дала главе поселка и техническим специалистам рекомендации по устранению проблемы. Если теплая погода сохранится, здание вернут в эксплуатацию в ближайшие дни», — заявили URA.RU в пресс-службе районной администрации.

Как сообщили в местной газете «Маяк», из-за минусовой температуры на рабочем месте срывается график сдачи годового отчета по бюджету. «Компьютеры замерзли, а руки сотрудников не удерживают мышку», — рассказала журналистам главный бухгалтер сельской администрации.

В администрации района добавили, что сейчас здание отогревают при помощи электроприборов. По итогам ЧП будут приняты организационные выводы, которые могут привести к преждевременной отставке главы села Елены Лебедевой. «Один „неуд“ от депутатов сельского поселения у нее уже есть», — добавили в пресс-службе района.