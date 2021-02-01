Зарубежных туристов будут привозить в Россию, чтобы поставить им прививки от коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 февраля, — 423-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 339-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано почти 103,3 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2,2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (26,8 млн), далее следуют Индия (10,7 млн) и Бразилия (9,2 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,8 млн).

Вакцина и лекарство

Зарубежных туристов будут привозить в Россию, чтобы поставить им прививки от коронавируса. Интерес к российской вакцине проявляют жители Юго-Восточной и Южной Азии, а также Латинской Америки и граждане ряда европейских стран. В Венесуэле клинические испытания «Спутник V» уже показали ее 100% эффективность.

Российские мусульмане решили искать в вакцине от коронавируса свиной желатин. По их словам, при обнаружении неприемлемых для правоверных компонентов в препарате понадобится специальная фетва — правило, определяющее, допустимо ли мусульманам делать прививку.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России проанализируют предложения других государств-производителей вакцины от коронавируса с точки зрения их возможного вывода на отечественный рынок. Если препараты пройдут проверку, их могут допустить в страну. Однако в приоритете все равно будут отечественные вакцины.

Коронавирус в России и в мире

В России число больных коронавирусом снижается четвертый день подряд. В ВОЗ также сообщили, что количество новых случаев заболевания в мире уже третью неделю подряд идет на спад. Этот признак указывает на то, что пандемию можно контролировать. Однако Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля из-за рисков распространения нового штамма COVID-19.

Медицинские специалисты из числа военных, служащие в МВД, ФСИН, Росгвардии и Государственной пожарной службы, оказывающие помощь и осуществляющие транспортировку пациентов с коронавирусом получат единовременную выплату в размере 68 811 рублей. Президент России Владимир Путин также наградил почетной грамотой шесть медиков из Тувы.

Мэр итальянского города Онифери на Сардинии Стефания Пирас издала распоряжение, согласно которому жителям запрещено заражаться и болеть коронавирусом. На такой шаг она пошла из-за того, что в коммуне нет врача.

Что говорят врачи и ученые

Новый симптом коронавируса — проблемы с полостью рта — может быть проявлением не коронавируса, а смешанного заражения одновременно с другими вирусами, рассказал вирусолог Сергей Нетесов. Ранее испанские медики опубликовали исследование, согласно которому порядка 25% заболевших жалуются на проблемы в полости рта.

Люди с положительными тестами на COVID-19 и без симптомов заболевания не передают вирус далее. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых из Китая, Великобритании и Австралии.

Коронавирусная инфекция довольно часто приводит к развитию альбуминурии — патологическому явлению, которое свидетельствует о появление в моче белка, а также других проблем с работой почек. К такому выводу пришла группа медиков под руководством профессора Йельского университета (США) Чукри бин Мамуна.