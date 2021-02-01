Сегодня, 2 февраля, — 423-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 339-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано почти 103,3 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали более 2,2 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (26,8 млн), далее следуют Индия (10,7 млн) и Бразилия (9,2 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,8 млн).
Вакцина и лекарство
Зарубежных туристов будут привозить в Россию, чтобы поставить им прививки от коронавируса. Интерес к российской вакцине проявляют жители Юго-Восточной и Южной Азии, а также Латинской Америки и граждане ряда европейских стран. В
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России проанализируют предложения других государств-производителей вакцины от коронавируса с точки зрения их возможного вывода на отечественный рынок. Если препараты пройдут проверку,
Коронавирус в России и в мире
В России число больных коронавирусом снижается четвертый день подряд.
Медицинские специалисты из числа военных, служащие в МВД, ФСИН, Росгвардии и Государственной пожарной службы, оказывающие помощь и осуществляющие транспортировку пациентов с коронавирусом получат единовременную выплату в размере 68 811 рублей. Президент России Владимир Путин также
Мэр итальянского города Онифери на Сардинии Стефания Пирас издала распоряжение, согласно которому жителям запрещено заражаться и болеть коронавирусом. На такой шаг она пошла из-за того, что в коммуне нет врача.
Что говорят врачи и ученые
Новый симптом коронавируса — проблемы с полостью рта — может быть проявлением не коронавируса, а смешанного заражения одновременно с другими вирусами, рассказал вирусолог Сергей Нетесов. Ранее испанские медики опубликовали исследование, согласно которому порядка 25% заболевших жалуются на проблемы в полости рта.
Люди с положительными тестами на COVID-19 и без симптомов заболевания не передают вирус далее. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых из Китая, Великобритании и Австралии.
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