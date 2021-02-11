11 февраля 2021
10 февраля 2021

Пермские застройщики жалуются на нехватку мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окраины, дома, дороги. Тюмень, кран, строительный кран, строительство, стройка дома, стройка
Работать за 20 тысяч рублей наши рабочие не хотят, иностранных стало меньше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На стройплощадках Пермского края возник дефицит рабочей силы. В числе причин — низкие зарплаты рабочих и отток мигрантов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор СРО Союз строителей «Западуралстрой» Алексей Гуслев.

«В Прикамье действительно существует дефицит рабочей силы. Причина этого — непопулярность профессии и низкая оплата труда работников. Работать за 20 тысяч рублей наши рабочие не хотят», — уточнил Гуслев. Он добавил, что количество иностранных рабочих на пермских стройках сокращается.

«Сложно найти толковых подрядчиков для фасадных и отделочных работ. Благоустройством занимаются, в основном, иностранные рабочие. Поклеить обои, залить полы — этим тоже чаще занимаются иностранцы», — поясняет генеральный директор ООО «Орсо-групп» Михаил Бесфамильный. Про дефицит рабочей силы рассказывают не все застройщики Пермского края. В пресс-службе АО «ПЗСП» корреспонденту URA.RU пояснили, что «дефицита кадров на строительных площадках нет».

Нехватка работников в строительной отрасли России из-за массового оттока мигрантов в пандемию достигла 50 процентов. Несмотря на отмену ограничительных мер, связанных с пандемией, мигранты по-прежнему не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ. Заменить граждан СНГ российскими рабочими в краткосрочной перспективе сложно, поскольку требуется время на их обучение и популяризацию строительных профессий.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...