Пермские застройщики жалуются на нехватку мигрантов

Работать за 20 тысяч рублей наши рабочие не хотят, иностранных стало меньше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На стройплощадках Пермского края возник дефицит рабочей силы. В числе причин — низкие зарплаты рабочих и отток мигрантов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор СРО Союз строителей «Западуралстрой» Алексей Гуслев.

«В Прикамье действительно существует дефицит рабочей силы. Причина этого — непопулярность профессии и низкая оплата труда работников. Работать за 20 тысяч рублей наши рабочие не хотят», — уточнил Гуслев. Он добавил, что количество иностранных рабочих на пермских стройках сокращается.

«Сложно найти толковых подрядчиков для фасадных и отделочных работ. Благоустройством занимаются, в основном, иностранные рабочие. Поклеить обои, залить полы — этим тоже чаще занимаются иностранцы», — поясняет генеральный директор ООО «Орсо-групп» Михаил Бесфамильный. Про дефицит рабочей силы рассказывают не все застройщики Пермского края. В пресс-службе АО «ПЗСП» корреспонденту URA.RU пояснили, что «дефицита кадров на строительных площадках нет».

Нехватка работников в строительной отрасли России из-за массового оттока мигрантов в пандемию достигла 50 процентов. Несмотря на отмену ограничительных мер, связанных с пандемией, мигранты по-прежнему не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ. Заменить граждан СНГ российскими рабочими в краткосрочной перспективе сложно, поскольку требуется время на их обучение и популяризацию строительных профессий.