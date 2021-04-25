Русскоязычное население, переехавшее из Донбасса в другие регионы Украины, насаждает русские привычки. Об этом заявил журналист из Львова Остап Дроздов.
«Они приезжают сюда, и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», — цитирует РИА «Новости» Дроздова. Он заявил, что дети переселенцев продолжают разговаривать на русском языке.
Дроздов подчеркнул, что его раздражает музыка, привезенная в страну. Журналист считает, что русскоязычный шансон не должен звучать на Украине. «Русские все делают русским», — возмутился он.
Дроздов известен антироссийскими и русофобскими высказываниями. В частности, он называл русскоязычных сограждан «одноклеточными». За критику украинского языка журналист предлагал наказывать. В адрес своих сограждан он применял слова «паскудные, орусевшие», передает «Национальная служба новостей».
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