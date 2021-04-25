25 апреля 2021

Журналист-русофоб уличил Донбасс в нежелании жить по-украински. «Привозят сюда русский шансон»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг украины
Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население вредит украинским привычкам Фото:

Русскоязычное население, переехавшее из Донбасса в другие регионы Украины, насаждает русские привычки. Об этом заявил журналист из Львова Остап Дроздов.

«Они приезжают сюда, и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», — цитирует РИА «Новости» Дроздова. Он заявил, что дети переселенцев продолжают разговаривать на русском языке.

Дроздов подчеркнул, что его раздражает музыка, привезенная в страну. Журналист считает, что русскоязычный шансон не должен звучать на Украине. «Русские все делают русским», — возмутился он.

Дроздов известен антироссийскими и русофобскими высказываниями. В частности, он называл русскоязычных сограждан «одноклеточными». За критику украинского языка журналист предлагал наказывать. В адрес своих сограждан он применял слова «паскудные, орусевшие», передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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