Ольга Бузова выложида видео, на котором она танцует на лестнице Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фанаты телеведущей, певицы Ольги Бузовой предположили, что она употребила алкоголь перед танцем, который сняла на видео. Соответствующий пост она опубликовала в своем instagram-аккаунте.

«Пьяная что ли», — написали подписчики в комментариях к видео, на котором Бузова, танцуя, взбегает на лестницу и чуть не оступается. Пользователи Instagram считают, что в трезвом состоянии певица вела бы себя по-другому.

Некоторые пользователи соцсети сравнили ее подъем по лестнице с падением президента США Джо Байдена на трапе самолета, передает «Пятый канал». Пользователи считают, что телеведущей нужно научиться ходить более изящно.

Ранее Бузова рассказала, что занимается спортом и следит за своим питанием, чтобы поддерживать стройность. Однако певица рассказала, что позволяет себе есть колбасу.