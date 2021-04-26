Фанаты Бузовой усомнились в ее трезвости во время танца. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Ольга Бузова выложида видео, на котором она танцует на лестнице Фото:

Фанаты телеведущей, певицы Ольги Бузовой предположили, что она употребила алкоголь перед танцем, который сняла на видео. Соответствующий пост она опубликовала в своем instagram-аккаунте.

«Пьяная что ли», — написали подписчики в комментариях к видео, на котором Бузова, танцуя, взбегает на лестницу и чуть не оступается. Пользователи Instagram считают, что в трезвом состоянии певица вела бы себя по-другому.

Некоторые пользователи соцсети сравнили ее подъем по лестнице с падением президента США Джо Байдена на трапе самолета, передает «Пятый канал». Пользователи считают, что телеведущей нужно научиться ходить более изящно.

Ранее Бузова рассказала, что занимается спортом и следит за своим питанием, чтобы поддерживать стройность. Однако певица рассказала, что позволяет себе есть колбасу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...