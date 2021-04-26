Челябинские силовики обезвредили ОПГ, работающую в 10 регионах

Полицейские обезвредили банду, распространяющую наркотики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске обезврежена организованная преступная группировка (ОПГ), которая распространяла наркотики по всей России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В состав ОПГ входили 29 жителей России и ближнего зарубежья.

«Установлена причастность фигурантов к 65 эпизодам незаконного оборота наркотических средств. Поставки запрещённых веществ были организованы более чем в 10 субъектах страны», — уточнили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. В ведомстве добавили, что во время проведения обысков изъято более 24 килограмм героина, свыше 270 грамм метамфетамина, 78 грамм гашиша и около 2 граммов метадона.

По данным полицейского главка, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 статьи 210 УК РФ «организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)». Кроме того, возбуждены уголовные дела по частями 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Все участники сообщества заключены под стражу.