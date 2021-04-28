В ПФР сообщили об изменении графика начисления пенсий за май

Начисление пенсии на карту будет проходить в зависимости от работы банка, сообщили в ПФР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинству россиян, получающих пенсию в начале месяца, за май начислят ее в последние дни апреля. Однако если банк, ответственный за платеж, будет работать в период праздников, то деньги поступят в привычные даты. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

«Большинство отделений банков работать не будет, поэтому на карточки пенсии они зачислят в конце апреля. Но если будут работать в нерабочие дни, то зачисление пенсий на карты может быть произведено в обычном режиме», — пишет «Российская газета» со ссылкой на ПФР.

Получающие пенсию на руки с помощью почты, также получат ее в обычные даты, так как «Почта России» и курьерские службы будут работать. Так, в регионах Урала, по данным ПФР, доставка начнет работу с 3 мая. Для уточнения деталей ПФР советует следить за графиком нужных почтовых отделений.

Ранее URA.RU сообщало о всех нововведениях, которые ждут пенсионеров в мае. Среди них — доплата в 10 тысяч рублей для ветеранов ВОВ и возможность для пенсионеров работать удаленно при желании сотрудника или работодателя.