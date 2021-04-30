Депутат КПРФ заявила, что к ней в квартиру ломятся полицейские

Скандальный депутат КПРФ связала визит полиции с первомайскими шествиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К депутату гордумы Асбеста от КПРФ Наталье Крыловой в квартиру явилась полиция. Об этом URA.RU сообщила сама народный избранник, уточнив, что визит правоохранителей может быть связан с первомайским шествием коммунистов в городе.

«Буквально сейчас, вечером 1 мая, в двери моей квартиры ломятся полицейские. Они стучатся в дверь и требуют проследовать с ними в отделение ОВД. Судя по всему, это реакция властей на сегодняшнее первомайское шествие в Асбесте коммунистов и наших сторонников. Наверняка полицейские хотят составить на меня протокол за участие в первомайской акции с использованием красных коммунистических флагов. <…> Получается, что выйти на улицу и поздравить асбестовцев с праздником в честь 1 мая это преступление. А как же свобода и равноправие?», — задалась вопросом Крылова.

Депутат ожидает, что ее могут оштрафовать на «десятки тысяч рублей». Крылова уточнила, что сама вышла к полицейским из своей квартиры. «Надеюсь, что не арестуют», — заключила она.

Официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что по факту обращения агентства будет проведена проверка. Он также напомнил, что в регионе действуют коронавирусные ограничения и запрет на массовые шествия.

Крылова известна активной политической деятельностью, нередко приобретающей конфликтный и провокационный характер. Например, в декабре 2020 года она подралась в гордуме с лидером фракции «Единая Россия» Дмитрием Александриным. Позднее Крылову проверяло УФСБ из-за жалобы на призывы к экстремизму. А в марте 2021 года депутат сорвала кампанию единороссов по выборам в заксобрание Свердловской области.