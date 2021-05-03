В Общественной палате предлагают новую льготу для пенсионеров

Предлагается обеспечивать лекарствами всех пенсионеров бесплатно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пенсионеры должны получать все лекарства бесплатно. С такой инициативой выступает член Общественной палаты России, руководитель сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев.

«Сейчас пенсионеры не включены в перечень категорий граждан, которым положены бесплатные лекарства. Препараты за половину стоимости положены лишь в отдельных случаях. Считаю, что необходимо сделать следующий шаг и перейти к стопроцентной компенсации из бюджета затрат на медикаменты для пожилых людей», — цитирует его «Вечерняя Москва».

Сейчас набор социальных услуг, в который входят лекарства, полагается некоторым социально незащищенным категориям граждан. На него могут рассчитывать, например, ветераны или инвалиды.