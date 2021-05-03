В Общественной палате предлагают новую льготу для пенсионеров

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Виды города, ноябрь. Тюмень, люди в масках, пенсионеры
Предлагается обеспечивать лекарствами всех пенсионеров бесплатно Фото:

Пенсионеры должны получать все лекарства бесплатно. С такой инициативой выступает член Общественной палаты России, руководитель сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев.

«Сейчас пенсионеры не включены в перечень категорий граждан, которым положены бесплатные лекарства. Препараты за половину стоимости положены лишь в отдельных случаях. Считаю, что необходимо сделать следующий шаг и перейти к стопроцентной компенсации из бюджета затрат на медикаменты для пожилых людей», — цитирует его «Вечерняя Москва».

Сейчас набор социальных услуг, в который входят лекарства, полагается некоторым социально незащищенным категориям граждан. На него могут рассчитывать, например, ветераны или инвалиды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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