Свердловчанам грозит коллапс с ЖКХ из-за закрытия банка «Нейва»

В Новоуральске (Свердловская область) муниципальное предприятие «Водогрейная котельная», обеспечивающее отопление города, осталось без денег из-за закрытия банка «Нейва». В кредитной организации были счета, на которых оказались заморожены 60 млн рублей предприятия, сообщил URA.RU источник в МУПе. Средства должны были пойти на замену труб.
«Начался ремонтный период, а предприятие остались на нуле, заблокированы все счета. В „Нейве“ зависли 60 млн рублей — то, что мы заработали за зимний период. Начинается остановка [подачи отопления], будут прорывы на сетях. Их будет не на что ремонтировать», — поделился собеседник агентства. Кроме того, около 250 сотрудников МУПа в ближайшее время рискуют остаться без зарплат.
Директор новоуральской «Водогрейной котельной» Дмитрий Черепанов, не раскрывая сумму, подтвердил URA.RU, что в «Нейве» заморожены деньги МУПа. «Сейчас мы прорабатываем варианты с кредитами в других банках, чтобы не сорвать подготовку к отопительному сезону», — сказал Черепанов, уточнив, что предприятие держало средства не только в «Нейве».
ЦБ РФ отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва» 16 апреля. По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы «Нейвы», на защиту точек выезжала Росгвардия. Банк «Открытие» назначен банком-агентом, который должен возвращать деньги клиентов «Нейвы». Кредиторы будут настаивать на ликвидации организации.
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