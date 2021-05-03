В Челябинске лопнувшее колесо повредило три автобуса

На автобазе в Челябинске лопнуло колесо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории предприятия «Общественный городской транспорт» (ОГТ) в Челябинске из-за хлопка 4 мая повреждены три автобуса. По версии сотрудников предприятия, произошла разгерметизация газового баллона. В пресс-службе мэрии города URA.RU опровергли эту версию и заявили, что хлопок произошел из-за лопнувшего колеса.

«На территории предприятия „Общественный городской транспорт“ в Челябинске лопнуло колесо у одного автобуса, еще у двух автобусов от этого разбились несколько окон. Окна заменены. Все автобусы на линии», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

О том, что на челябинской автобазе произошел взрыв газового баллона, сообщил сайт 74.ру со ссылкой на сотрудника автопредприятия. Собеседник сайта заявил, что водители боятся работать на таких автобусах. Мэр Челябинска Наталья Котова поручила провести служебную проверку по факту повреждения автобусов.