Аналитики: в России подорожает жилье

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Сплав Евгения Куйвашева и Игоря Холманских по Чусовой. Усть-Утка, деревянный дом, водоем
Цены на деревянные дома в РФ вырастут на 20-40% Фото:

Цены на деревянные дома в России вырастут из-за подорожания пиломатериалов. Рост может составить 20—40%, сообщили эксперты Ассоциации деревянного домостроения.

Аналитики указали, что стоимость лесоматериалов для строительства деревянных домов за год увеличилась в два раза. Ассоциация обратилась в Минпромторг РФ с просьбой сдержать рост цен на пиломатериалы и временно ограничить экспорт ресурсов.

«Подорожание началось примерно год назад. Кроме того, сильно растет экспорт [леса], что приводит к дефициту материалов внутри страны. Ситуация критическая, она заставила нас обратиться [в Минпромторг]. Мы очень надеемся хотя бы на какие-то временные меры по стабилизации цен», — сообщили аналитики РИА «Новости». В ассоциации не исключили, что подорожание пиломатериалов может привести и к росту цен при строительстве многоквартирных домов.

Ранее Минстрой РФ сообщил, что во втором полугодии на 13% подорожает стоимость квадратного метра жилья. При этом эксперты по недвижимости утверждают, что обеспеченность россиян недвижимостью сегодня недостаточна, уточняют «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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