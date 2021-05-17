Аналитики: в России подорожает жилье

Цены на деревянные дома в РФ вырастут на 20-40% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цены на деревянные дома в России вырастут из-за подорожания пиломатериалов. Рост может составить 20—40%, сообщили эксперты Ассоциации деревянного домостроения.

Аналитики указали, что стоимость лесоматериалов для строительства деревянных домов за год увеличилась в два раза. Ассоциация обратилась в Минпромторг РФ с просьбой сдержать рост цен на пиломатериалы и временно ограничить экспорт ресурсов.

«Подорожание началось примерно год назад. Кроме того, сильно растет экспорт [леса], что приводит к дефициту материалов внутри страны. Ситуация критическая, она заставила нас обратиться [в Минпромторг]. Мы очень надеемся хотя бы на какие-то временные меры по стабилизации цен», — сообщили аналитики РИА «Новости». В ассоциации не исключили, что подорожание пиломатериалов может привести и к росту цен при строительстве многоквартирных домов.

Ранее Минстрой РФ сообщил, что во втором полугодии на 13% подорожает стоимость квадратного метра жилья. При этом эксперты по недвижимости утверждают, что обеспеченность россиян недвижимостью сегодня недостаточна, уточняют «Дни.ру».