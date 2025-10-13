Медведев ответил на угрозу Трампа

Срочная новость
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление Дональда Трампа об украинском конфликте. Медведев в своем telegram-канале заявил, что любая поставка США крылатых ракет «Томагавк» Киеву будет расценена как прямое участие Вашингтона в войне. Он подчеркнул, что Россия не сможет в полёте отличить ядерные «Томагавки» от обычных, и ответственность за пуск будет нести лично американский лидер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!