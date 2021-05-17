17 мая 2021
16 мая 2021
15 мая 2021
14 мая 2021

Минприроды России предложило искать алмазы в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изумрудная комната в резиденции губернатора. Екатеринбург, драгоценные камни
Алмазы могут находиться в Красновишерском районе, где ранее уже велась их добыча Фото:

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило искать алмазы на территории Пермского края. Перечень объектов, где могут быть залежи минералов, опубликован на сайте ведомства. Недропользователи будут вести геологоразведку на собственные деньги.

«Перечень объектов, предлагаемых в 2021 году для предоставления в пользование с целью геологического изучения за счет собственных (в том числе, привлеченных) средств недропользователей: Пермский край, Красновишерский район, участок Силурийский», — отмечается в приказе Минприроды России.

Общая площадь участка для исследования составляет 7,6 тыс. кв. километров. Заявки на получение права пользования участками недр принимаются до 29 июня. Добычу алмазов в Красновишерском районе несколько лет назад вело ЗАО «Уралалмаз» израильского бизнесмена Льва Леваева. В 2014 году предприятие было признано банкротом.

URA.RU писало также том, что добывать алмазы в крае планировала компания «Пермгеологодобыча» пермского олигарха Дмитрия Рыболовлева. Однако данное юрлицо было ликвидировано.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...