Число погибших рабочих в Ростовской области возросло до десяти

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Рабочие погибли при аварии на очистных сооружениях канализации Фото:

Количество погибших рабочих таганрогского водоканала при аварии на очистных сооружениях канализации возросло до 10 человек. Об этом сообщается на сайте мэрии Таганрога (Ростовская область).

«По уточненным данным в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек», — указано на сайте администрации города. В больницу доставлены восемь рабочих.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в поселке Дмитриадовка погибли семеро рабочих таганрогского водоканала, двое человек пострадали. Они проводили работы на очистных сооружениях. Также сообщалось, что региональное ГУ МЧС получило информацию об их отравлении. На месте работает звено газодымозащитной службы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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