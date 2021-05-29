Центр Екатеринбурга закрывают для транспорта

В воскресенье в Екатеринбурге пройдет массовый забег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение по центральным улицам Екатеринбурга будет ограничено для транспорта днем 30 мая. Как пояснили в администрации города, это связано с проведением полумарафона с синхронным стартом «ЗаБег.РФ».

Старт и финиш забега будут на Октябрьской площади. Сама трасса пройдет по улицам Бориса Ельцина и 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Толмачева, Царской, Пушкина и Горького. Дороги будут закрыты для транспорта с 09:30 до 15:00, заявили в мэрии.

«Движение транспорта будет ограничено по следующим улицам: Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта); 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева); проспект Ленина (от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта); Толмачева (от проспекта Ленина до улицы Царской); Царской (от улицы Толмачева до улицы Николая Никонова); Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина); Горького (от улицы Малышева до площади Труда)», — сообщается на сайте администрации Екатеринбурга. В связи с этим маршруты общественного транспорта были скорректированы.

В заездных карманах на перечисленных улицах запрещена стоянка. В мэрии предупредили, что транспорт, припаркованный с нарушениями требований дорожных знаков, будет эвакуирован.

Синхронный старт проходит в России пятый раз в 85 городах страны. В Екатеринбурге забег начнется в 11:00. Бегунам предлагают преодолеть дистанцию в 1, 4, 10 и 21 километр.