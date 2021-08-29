Сергей Шойгу рассказал о новом вооружении армии РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия способна удивить Запад своим вооружением, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также сравнил модернизацию российской армии с Олимпийскими играми, где нужно быть «выше и сильнее».

«Нам уже есть чем их удивить. Многое поставлено уже на вооружение в войска, у нас уже „Кинжалы“ стоят на боевом дежурстве, у нас „Авангард“ на боевом дежурстве, у нас „Пересвет“ на боевом дежурстве, Впереди большая серьезная перспектива, и здесь, конечно, как в Олимпийских играх. Быстрее выше, сильнее», — заявил Сергей Шойгу в интервью для YouTube канала Соловьев Live.

Он отметил, что Россия планирует увеличить дальность гиперзвукового оружия. В частности, увеличить скорость, повысить точность и адаптировать носители к новым видам оружия. Шойгу также подчеркнул, что гордится Храмом Вооруженных сил. По его словам, он способствует единению российской армии.

Ранее Шойгу заявил, что вооруженные силы РФ обладают самой современной техникой в мире. По его словам, российская армия имеет почти 71% процент современного вооружения и боевой техники, передает «Национальная служба новостей».