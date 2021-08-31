Жена Текслера рассказала, как 1 сентября бежала из школы по снегу

Ирина Текслер поделилась воспоминаниями о своем первом школьном дне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина рассказала, как в первый раз пошла в школу. В тот день в Норильске, где она жила, пошел снег. Будущая первая леди Южного Урала так обрадовалась первой пятерке, что бежала домой по снегу прямо в босоножках.

«Помню, что брала с собой „сменку“ — новые белые босоножки, очень красивые. Мне поставили пятерку, я так обрадовалась, что помчалась домой прямо во второй обуви. А в Норильске в это время уже и снег выпадает», — рассказала Ирина Текслер в интервью на радио «КП-Челябинск».

По словам супруги губернатора ей так хотелось рассказать маме о первой пятерке, что она бежала домой, не обращая внимания на снег. При этом Ирина Текслер призналась, что не помнит, несла ли она 1 сентября в школу букет, так как цветы в Норильске в то время было купить сложно.

Ирина Текслер познакомилась со своим супругом в Норильске. После того, как ее мужа пригласили на работу в Минэнерго РФ, вся семья переехала в Москву. В 2019 году глава семьи стал губернатором Челябинской области и теперь его близкие живут в Челябинске. 1 сентября супруги Текслеры отвели в школу своего сына Мишу, где он учится с 1 класса.