07 ноября 2021

В России предложили ввести налог на новый источник дохода

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Биткоин. Сургут, биткоин, эфириум, криптовалюта, монета
Минэкономразвития заявили, что нужно увеличивать доходы госбюджета за счет налога на майнинг Фото:

В России следует приравнять майнинг к предпринимательству и ввести на него налог. Об этом заявили в Минэкономразвития.

«Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета», — заявили в Минэкономразвития, передают «Известия». В министерстве отмечают, что майнинг вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности, закрепленное в Гражданском кодексе.

В Госдуме также поддержали инициативу, отметив, что криптодобыча не запрещена, но принципы ее налогообложения не ясны. «Очевидно, надо присвоить майнингу ОКВЭД, определить порядок налогообложения и получать доходы от этого вида деятельности», — заявил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее сообщалось, в России собираются ввести налог на криптовалюты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока что рано переходить оплату контрактов на поставки нефти криптовалютой. Криптоэксперт объяснил увеличение объемов добычи биткоина в России, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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