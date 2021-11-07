В России предложили ввести налог на новый источник дохода

В России следует приравнять майнинг к предпринимательству и ввести на него налог. Об этом заявили в Минэкономразвития.
«Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета», — заявили в Минэкономразвития, передают «Известия». В министерстве отмечают, что майнинг вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности, закрепленное в Гражданском кодексе.
В Госдуме также поддержали инициативу, отметив, что криптодобыча не запрещена, но принципы ее налогообложения не ясны. «Очевидно, надо присвоить майнингу ОКВЭД, определить порядок налогообложения и получать доходы от этого вида деятельности», — заявил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Ранее сообщалось, в России собираются ввести налог на криптовалюты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока что рано переходить оплату контрактов на поставки нефти криптовалютой. Криптоэксперт объяснил увеличение объемов добычи биткоина в России, передает RT.
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