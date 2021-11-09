В России — новый суточный максимум смертей от коронавируса

Количество летальных исходов снова выросло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России снова растет суточное количество смертей от коронавируса. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в стране зафиксировано 1 211 летальных исходов среди заболевших COVID. Накануне скончались 1 190 человек.

Всего за последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за сутки 32 036 человек.

С начала пандемии жертвами заболевания стали 249 215 россиян. По количеству новых зараженных за сутки лидируют Москва (5287), Московская область (2818) и Санкт-Петербург (2680).