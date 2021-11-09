В России — новый суточный максимум смертей от коронавируса

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Количество летальных исходов снова выросло Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России снова растет суточное количество смертей от коронавируса. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в стране зафиксировано 1 211 летальных исходов среди заболевших COVID. Накануне скончались 1 190 человек.

Всего за последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за сутки 32 036 человек.

С начала пандемии жертвами заболевания стали 249 215 россиян. По количеству новых зараженных за сутки лидируют Москва (5287), Московская область (2818) и Санкт-Петербург (2680).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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