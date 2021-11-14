Кабмин решил не снижать цены на туризм

Правительство посчитало нецелесообразным снижать цены на туризм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туристическая отрасль не получит снижение НДС до 10%, соответственно, россиянам в ближайшем будущем не стоит ожидать снижения цен на поездки. Ранее глава РФ Владимир Путин поручал кабмину представить предложения по снижению ставки НДС для организаций туротрасли. Правительство пришло к выводам нецелесообразности исполнения такого шага.

Снижение НДС до 10% для туризма привело бы к потерям федерального бюджета в размере более 37,2 миллиард рублей в год, говорится в докладе, который подготовил Кабмин для главы государства, пишут «Известия». Кроме того, снижение НДС не будет способствовать снижению цен на туристические услуги для потребителей.

Противоположным мнением поделился председатель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько. По его словам, снижение НДС было бы правильным ходом с экономической точки зрения. Он считает, что нынешняя ставка в 20% делает российский туризм неконкурентоспособной по сравнению со странами ЕС, Турцией и Египтом. В Федерации рестораторов и отельеров России и Союзе туризма и гостеприимства считают, что изменения НДС недостаточно, требуется комплекс поправок в налогообложение отрасли — «налоговый маневр», включающий также снижение страховых взносов.

В период нерабочих дней России с 30 октября по 7 ноября цены на путевки выросли вдвое. Цены на поездки особенно выросли на такие страны как Египет и ОАЭ. Что касается нашей цен на поездки внутри страны, по словам первого вице-президента Ассоциации туроператоров РФ Владимира Канторовича, они выросли до 30%. Российские туристы для отдыха предпочитают выбирать Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым.