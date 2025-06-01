«Он борется с обидой»: психолог — о публичном абьюзе жениха Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина активно пытается доказать общественности, как она счастлива со своим женихом Николаем Сердюковым. Но выпуск телешоу, в котором мужчина публично грубо обратился к возлюбленной, укрепил мнение о том, что в паре не все гладко. Во время испытаний Сердюков упал в лужу, начал ругаться и заявил Бородиной: «Я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь. Мне больно». Психолог Наталья Наумова в беседе с URA.RU пояснила, что стоит за таким поседением мужчины.
«В этой сцене видно, что Сердюков действительно импульсивен. У него возбуждение намного активнее выражено, нежели торможение. В данной ситуации он падает, ему больно. А Ксения Бородина не разделяет с ним чувств, его боль, а говорит: сделай вид, что тебе не больно. Тогда он начинает обижаться резко. И еще не успевает даже сам до конца осознать, что обиделся, начинает нападение и становится очень грубым и неуправляемым. И действительно, мы здесь видим, что и Ксения тоже не очень чувствительно и не очень психологически грамотно себя ведет», — говорит эксперт.
Психолог Наумова отмечает, что обиды Сердюкова могут быть и скрытыми. Всему виной — успешная и богатая возлюбленная, под уровень которой мужчина не дотягивается. Эксперт считает, что Николай жаждет популярности, поэтому ему сложно мириться с тем, что его дама более значима в социальном плане.
«Он внутри борется с этой обидой. И любая малейшая критика воспринимается им очень болезненно. Видно, что в отношениях уже есть какое-то неблагополучие. Николай находится в некоторой зависимости от нее», — поясняет психолог.
Своими оправданиями мужчину Ксения идет по стандартному пути отношений с абьюзером. Сначала это красивая сказка, девушка влюблена, она «поднимает» мужчину. А позже она не обращает внимание на настоящее, а смотрит в будущее.
«У Ксении за плечами много опыта общения с абьюзерами. В таком формате опираются на то, что раньше было хорошо. А позже, как это было в предыдущих отношениях, Ксения заметит, что накопилось слишком много обид и всякой горечи. И это приведет к тому, что она переключится с одного мужчины на другого. Это такой процесс: не замечать реальности, жить в фантазиях, иллюзиях и надеждах, что все будет хорошо, потому что ведь так хочется хороших надежных отношений».
Пара планирует пожениться 28 июня. Как дальше будут складываться их отношения — покажет время. Ксения и Николай признавались, что уже задумывались о совместном ребенке.
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