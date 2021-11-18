18 ноября 2021
17 ноября 2021

В Екатеринбурге во время пожара в 16-этажном доме погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели эвакуировали 21 человек, среди которых шестеро детей

В Чкаловском районе Екатеринбурга около часа ночи в многоэтажном доме по адресу улица 8 Марта 189/2 произошел пожар. В горящей квартире был обнаружен погибший мужчина 1945 года рождения.

«19 ноября в 01:43 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в квартире в многоэтажном доме по адресу улице 8 Марта 189/2. Первые прибывшие подразделения обнаружили, что горит квартира на четвертом этаже в шестнадцатиэтажном доме», — заявил начальник дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Андрей Чернецкий, передает ИА «Ночные новости».

С помощью спасательных устройств были эвакуированы 21 человек из них шестеро детей, сообщает начальник. В горящей квартире обнаружили погибшего мужчину 1945 года рождения, очаг пожара находился на диване, где сидел хозяин. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Златоусте, в результате которого погиб ребенок. В Подмосковье произошел пожар в хозяйственной постройке из-за чего погибли 4 рабочих.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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