18 ноября 2021

Челябинец ударил ножом возлюбленную, узнав о ее беременности

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение
Мужчина вначале зарезал возлюбленную, а потом себя (фото из архива) Фото:

Житель Копейска (Челябинская область) ударил ножом возлюбленную после того, как она сообщила ему новость о своей беременности. Молодой человек решил, что он убил свою девушку, и совершил попытку суицида. Об этой истории, произошедшей 19 ноября, сообщили в социальных сетях. В пресс-службе ОМВД России по Копейску URA.RU заявили, что медики уже проинформировали полицию о молодых людях, попавших в реанимацию с ножевыми ранениями.

«Медицинские работники проинформировали полицию, что зарегистрировано поступление двух молодых людей с ножевыми ранениями. Обстоятельства произошедшего выясняются», — прокомментировали URA.RU инцидент в полиции.

Как сообщает местный паблик «Инцидент Копейск | Черный Список» в соцсети «ВКонтакте», в больницу Копейска с ножевыми ранениями поступила 27-летняя копейчанка. Девушка была еще в сознании и рассказала врачам, что на нее напал ее молодой человек.

Затем в больницу привезли 28-летнего жителя с ножевым ранением. Это оказался молодой человек раненой копейчанки. Мужчина находился в алкогольном опьянении.

«По одной из версий, пьяный копейчанин напал на свою возлюбленную с ножом, когда узнал о ее беременности. Мужчина попал ей в область печени, от чего девушка сразу потеряла сознание. Тогда он подумал, что убил свою жертву и решил наложить руки на себя. Но остался жив», — говорится в паблике.

Совершить самосуд у копейчанина не получилось и он не только остался жив, но и сумел вызвать скорую помощь. В городской больнице Копейска состоянии девушки и ее будущего ребенка URA.RU комментировать отказались, сославшись на недопустимость разглашения врачебной тайны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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