Угрожавшего взорвать дом екатеринбуржца увезли в психбольницу

Мужчину в неадекватном состоянии задержала полиция Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителя Екатеринбурга, обещавшего с помощью бытового газа взорвать дом на улице Техническая, 64, доставили в психиатрическую клинику. У мужчины случился приступ шизофрении, сообщил URA.RU близкий к экстренным службам источник.

«После сообщения об угрозе взрыва мужчину с приступом шизофрении доставили в отдел полиции. Оттуда отправили в городскую психбольницу, где он стоит на учете», — рассказал собеседник агентства. Получить комментарий пресс-группы УМВД по Екатеринбургу к моменту публикации не удалось, там не ответили на звонок URA.RU.

Вечером 22 ноября в оперативные службы Екатеринбурга поступило сообщение об угрозе взрыва дома по адресу Техническая, 64. По неофициальным данным, 30-летний мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, обещал взорвать бытовой газ. Тревогу поднял его отец, правоохранители выехали на место присшествия.