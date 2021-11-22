Угрожавшего взорвать дом екатеринбуржца увезли в психбольницу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Мужчину в неадекватном состоянии задержала полиция Фото:

Жителя Екатеринбурга, обещавшего с помощью бытового газа взорвать дом на улице Техническая, 64, доставили в психиатрическую клинику. У мужчины случился приступ шизофрении, сообщил URA.RU близкий к экстренным службам источник.

«После сообщения об угрозе взрыва мужчину с приступом шизофрении доставили в отдел полиции. Оттуда отправили в городскую психбольницу, где он стоит на учете», — рассказал собеседник агентства. Получить комментарий пресс-группы УМВД по Екатеринбургу к моменту публикации не удалось, там не ответили на звонок URA.RU.

Вечером 22 ноября в оперативные службы Екатеринбурга поступило сообщение об угрозе взрыва дома по адресу Техническая, 64. По неофициальным данным, 30-летний мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, обещал взорвать бытовой газ. Тревогу поднял его отец, правоохранители выехали на место присшествия.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...