Изнасилованная вебкамщица заявила, что подыгрывала обидчику

Студентка-вебкамщица ответила, почему не сбежала от насильника страница Алины Гаршиной в Instagram

Студентка РГППУ (Екатеринбург) Алина Гаршина, чья история об изнасиловании попала в федеральную повестку, рассказала своим подписчикам, что пыталась заговорить мужчину, который ей угрожал. По ее словам, она подыгрывала ему.

«Я притворялась, подыгрывала, потому что он сказал мне вначале, что зарежет меня ножом. Я понимала, что не убегу от него. Во-первых, он меня сто процентов догонит, потому что я бегаю плохо. Во-вторых, что будет после того, как он меня догонит? Правильно, агрессия», — передает E1 слова Гаршиной.

По словам екатеринбурженки, она пыталась с ним разговаривать. «Он меня тащит, я говорю, мол, я заразная. Но он сказал, что ему пофиг», — сказала Алина.

Студентка РГППУ Алина Гаршина 31 октября на своей странице в Instagram рассказала, что стала жертвой насильника. Незнакомый мужчина напал на нее в парке Павлика Морозова, надругался, затем отвез в отель и продолжил насиловать. Подписчики пожертвовали пострадавшей порядка 300 тысяч рублей, но позже обнародования компрометирующей информации потребовали вернуть деньги обратно.

Выяснилось, что студентка является вебкам-моделью, а запись с камер наблюдения, на которой видно, как Гаршина без сопротивления заходит с мужчиной в номер, вызвала много споров. На фоне обрушившейся критики девушка, по ее собственным словам, попала в больницу.