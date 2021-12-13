13 декабря 2021

Мурашко отозвался о темпах вакцинации от COVID-19 в России. «Неплохие цифры»

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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, мурашко михаил
Несмотря на высокие темпы вакцинации, количество заболевших большое, напомнил Михаил Мурашко Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Более 75 миллионов россиян прошли вакцинацию от COVID-19 первым компонентом. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

«В целом сегодня провакцинировано уже первым компонентом больше 75 миллионов человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться», — сказал Михаил Мурашко.

Однако министр здравоохранения отметил, что количество заболевших коронавирусом по-прежнему большое. «Более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек — это все-таки высокая цифра», — заключил Мурашко.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила о новом всплеске заболеваемости COVID-19. Голикова сообщила о рекордных данных о смертности от COVID-19 в России. Глава Забайкалья предложил оцеплять кварталы и вакцинировать россиян по спискам.

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Более 75 миллионов россиян прошли вакцинацию от COVID-19 первым компонентом. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1». «В целом сегодня провакцинировано уже первым компонентом больше 75 миллионов человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться», — сказал Михаил Мурашко. Однако министр здравоохранения отметил, что количество заболевших коронавирусом по-прежнему большое. «Более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек — это все-таки высокая цифра», — заключил Мурашко. Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила о новом всплеске заболеваемости COVID-19. Голикова сообщила о рекордных данных о смертности от COVID-19 в России. Глава Забайкалья предложил оцеплять кварталы и вакцинировать россиян по спискам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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