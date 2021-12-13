Более 75 миллионов россиян прошли вакцинацию от COVID-19 первым компонентом. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».
«В целом сегодня провакцинировано уже первым компонентом больше 75 миллионов человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться», — сказал Михаил Мурашко.
Однако министр здравоохранения отметил, что количество заболевших коронавирусом по-прежнему большое. «Более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек — это все-таки высокая цифра», — заключил Мурашко.
Более 75 миллионов россиян прошли вакцинацию от COVID-19 первым компонентом. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1». «В целом сегодня провакцинировано уже первым компонентом больше 75 миллионов человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться», — сказал Михаил Мурашко. Однако министр здравоохранения отметил, что количество заболевших коронавирусом по-прежнему большое. «Более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек — это все-таки высокая цифра», — заключил Мурашко. Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила о новом всплеске заболеваемости COVID-19. Голикова сообщила о рекордных данных о смертности от COVID-19 в России. Глава Забайкалья предложил оцеплять кварталы и вакцинировать россиян по спискам.