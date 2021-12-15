15 декабря 2021

На чиновников челябинского района завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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За невыполненную газификации районные власти заплатили 26 млн рублей Фото:

В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности чиновников Нагайбакского района при газификации села Фершампенуаз. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратурой Нагайбакского района установлено, что между администрацией и „УралСтройГрупп“ заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта „Газификация с. Фершампенуаз Нагайбакского муниципального района Челябинской области. 6 очередь“. Стоимость работ составила 26 млн рублей. В декабре 2020 года произведена оплата стоимости выполненных строительно-монтажных работ», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник сообщил URA.RU, что администрация Нагайбакского района заплатила подрядчику всю сумму, чтобы не возвращать бюджетные средства в область, как неосвоенные. В прокуратуре отмечают, что акт приемки объекта газораспределительной системы не подписан, что не позволяет ввести объект в эксплуатацию. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В компании «УралСтройГрупп» URA.RU заявили, что не станут комментировать информацию о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе Нагайбакского района пообещали дать официальный комментарий позже.

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В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности чиновников Нагайбакского района при газификации села Фершампенуаз. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокуратурой Нагайбакского района установлено, что между администрацией и „УралСтройГрупп“ заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта „Газификация с. Фершампенуаз Нагайбакского муниципального района Челябинской области. 6 очередь“. Стоимость работ составила 26 млн рублей. В декабре 2020 года произведена оплата стоимости выполненных строительно-монтажных работ», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Источник сообщил URA.RU, что администрация Нагайбакского района заплатила подрядчику всю сумму, чтобы не возвращать бюджетные средства в область, как неосвоенные. В прокуратуре отмечают, что акт приемки объекта газораспределительной системы не подписан, что не позволяет ввести объект в эксплуатацию. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В компании «УралСтройГрупп» URA.RU заявили, что не станут комментировать информацию о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе Нагайбакского района пообещали дать официальный комментарий позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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