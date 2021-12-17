Метеоролог предсказал москвичам резкое похолодание

18 декабря 2021 в 12:13 Размер текста - 17 +

Температура воздуха в Центральной России снизится до 23—26 градусов мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Московской области в ближайшие дни похолодает до минус 26 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в некоторых регионах России опустится на 16—20 градусом ниже нормы. «Такие неслабые морозы на прогностической карте обозначены сине-черным цветом (отрицательные отклонения от нормы обозначаются синими цветами — прим. URA.RU). В Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края на карте черный цвет — там на 16—20 градусов ниже нормы», — цитирует Романа Вильфанда РИА «Новости». По словам научного руководителя Гидрометцентра, морозы вызваны холодными воздушными массами, которые поступают на север Красноярского края и европейских регионов России из приполярных регионов. В воскресенье, 19 декабря, они перейдут в Северо-Западный федеральный округ, а 20 декабря — в Центральный федеральный округ. Отклонения от нормы в 15—20 градусов ожидаются в ЯНАО и ХМАО. Так, на Ямале температура воздуха опустится до 38—45 ниже нуля. Сильные морозы ожидаются в Эвенкии — до минус 55 градусов. В Красноярском крае местами похолодает до минус 45 градусов, а на Камчатке — до 37—41 градуса ниже нуля. В Центральной России температура воздуха упадет на 7—14 градусов ниже нормы. Так, в Вологодской, Ленинградкой и Псковской областях ожидается до минус 23 градусов, а в Московской области — до минус 26, уточнил Вильфанд. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Московской области в ближайшие дни похолодает до минус 26 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в некоторых регионах России опустится на 16—20 градусом ниже нормы. «Такие неслабые морозы на прогностической карте обозначены сине-черным цветом (отрицательные отклонения от нормы обозначаются синими цветами — прим. URA.RU). В Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края на карте черный цвет — там на 16—20 градусов ниже нормы», — цитирует Романа Вильфанда РИА «Новости». По словам научного руководителя Гидрометцентра, морозы вызваны холодными воздушными массами, которые поступают на север Красноярского края и европейских регионов России из приполярных регионов. В воскресенье, 19 декабря, они перейдут в Северо-Западный федеральный округ, а 20 декабря — в Центральный федеральный округ. Отклонения от нормы в 15—20 градусов ожидаются в ЯНАО и ХМАО. Так, на Ямале температура воздуха опустится до 38—45 ниже нуля. Сильные морозы ожидаются в Эвенкии — до минус 55 градусов. В Красноярском крае местами похолодает до минус 45 градусов, а на Камчатке — до 37—41 градуса ниже нуля. В Центральной России температура воздуха упадет на 7—14 градусов ниже нормы. Так, в Вологодской, Ленинградкой и Псковской областях ожидается до минус 23 градусов, а в Московской области — до минус 26, уточнил Вильфанд.