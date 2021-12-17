17 декабря 2021

Метеоролог предсказал москвичам резкое похолодание

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Температура воздуха в Центральной России снизится до 23—26 градусов мороза Фото:

В Московской области в ближайшие дни похолодает до минус 26 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в некоторых регионах России опустится на 16—20 градусом ниже нормы.

«Такие неслабые морозы на прогностической карте обозначены сине-черным цветом (отрицательные отклонения от нормы обозначаются синими цветами — прим. URA.RU). В Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края на карте черный цвет — там на 16—20 градусов ниже нормы», — цитирует Романа Вильфанда РИА «Новости».

По словам научного руководителя Гидрометцентра, морозы вызваны холодными воздушными массами, которые поступают на север Красноярского края и европейских регионов России из приполярных регионов. В воскресенье, 19 декабря, они перейдут в Северо-Западный федеральный округ, а 20 декабря — в Центральный федеральный округ.

Отклонения от нормы в 15—20 градусов ожидаются в ЯНАО и ХМАО. Так, на Ямале температура воздуха опустится до 38—45 ниже нуля. Сильные морозы ожидаются в Эвенкии — до минус 55 градусов. В Красноярском крае местами похолодает до минус 45 градусов, а на Камчатке — до 37—41 градуса ниже нуля.

В Центральной России температура воздуха упадет на 7—14 градусов ниже нормы. Так, в Вологодской, Ленинградкой и Псковской областях ожидается до минус 23 градусов, а в Московской области — до минус 26, уточнил Вильфанд.

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В Московской области в ближайшие дни похолодает до минус 26 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в некоторых регионах России опустится на 16—20 градусом ниже нормы. «Такие неслабые морозы на прогностической карте обозначены сине-черным цветом (отрицательные отклонения от нормы обозначаются синими цветами — прим. URA.RU). В Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края на карте черный цвет — там на 16—20 градусов ниже нормы», — цитирует Романа Вильфанда РИА «Новости». По словам научного руководителя Гидрометцентра, морозы вызваны холодными воздушными массами, которые поступают на север Красноярского края и европейских регионов России из приполярных регионов. В воскресенье, 19 декабря, они перейдут в Северо-Западный федеральный округ, а 20 декабря — в Центральный федеральный округ. Отклонения от нормы в 15—20 градусов ожидаются в ЯНАО и ХМАО. Так, на Ямале температура воздуха опустится до 38—45 ниже нуля. Сильные морозы ожидаются в Эвенкии — до минус 55 градусов. В Красноярском крае местами похолодает до минус 45 градусов, а на Камчатке — до 37—41 градуса ниже нуля. В Центральной России температура воздуха упадет на 7—14 градусов ниже нормы. Так, в Вологодской, Ленинградкой и Псковской областях ожидается до минус 23 градусов, а в Московской области — до минус 26, уточнил Вильфанд.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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