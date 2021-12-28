«АСКО-Страхование» увольняет полтысячи челябинцев

В марте 563 страховщика останутся без работы (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области под сокращение попадут 563 сотрудника «АСКО-Страхование», после того как компанию лишили лицензии. О грядущих увольнениях страховщиков URA.RU сообщил начальник главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов.

«В марте 2022 года будут уволены 563 сотрудника „АСКО-Страхование“. Об этом нас уведомили в компании. Из них 81 пенсионеры. Остальные 482 человек могут прийти в центр занятости. Ситуация на контроле», — заявил URA.RU Смирнов.

По словам руководителя регионального управления по труду и занятости, ранее страховая компания планировала уволить 787 сотрудников, но в компании решили снизить эту планку. Также на этой недели «АСКО-Страхование» увеличило штатную численность компании с 1000 до 1100 человек.

Ранее сотрудники «АСКО-Страхование» жаловались губернатору Текслеру на закрытие компании. Ее работники просили главу региона разобраться, почему успешную страховую компанию закрывают, а коллектив выгоняют на улицу.

Банк России отозвал лицензию у «АСКО-Страхование» в начале декабря. В организации была назначена временная администрация. Компания была основана в 1990 году в Челябинске и тогда носила название «Южурал-АСКО». «АСКО-Страхование» имеет свои представительства в 35 регионах России.

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