28 декабря 2021

«АСКО-Страхование» увольняет полтысячи челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему безработицы. Курган, трудовая книжка, работа, безработица, увольнение, поиск работы, поиск вакансий, условия труда, безработный
В марте 563 страховщика останутся без работы (фото из архива) Фото:

В Челябинской области под сокращение попадут 563 сотрудника «АСКО-Страхование», после того как компанию лишили лицензии. О грядущих увольнениях страховщиков URA.RU сообщил начальник главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов.

«В марте 2022 года будут уволены 563 сотрудника „АСКО-Страхование“. Об этом нас уведомили в компании. Из них 81 пенсионеры. Остальные 482 человек могут прийти в центр занятости. Ситуация на контроле», — заявил URA.RU Смирнов.

По словам руководителя регионального управления по труду и занятости, ранее страховая компания планировала уволить 787 сотрудников, но в компании решили снизить эту планку. Также на этой недели «АСКО-Страхование» увеличило штатную численность компании с 1000 до 1100 человек.

Ранее сотрудники «АСКО-Страхование» жаловались губернатору Текслеру на закрытие компании. Ее работники просили главу региона разобраться, почему успешную страховую компанию закрывают, а коллектив выгоняют на улицу.

Банк России отозвал лицензию у «АСКО-Страхование» в начале декабря. В организации была назначена временная администрация. Компания была основана в 1990 году в Челябинске и тогда носила название «Южурал-АСКО». «АСКО-Страхование» имеет свои представительства в 35 регионах России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области под сокращение попадут 563 сотрудника «АСКО-Страхование», после того как компанию лишили лицензии. О грядущих увольнениях страховщиков URA.RU сообщил начальник главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов. «В марте 2022 года будут уволены 563 сотрудника „АСКО-Страхование“. Об этом нас уведомили в компании. Из них 81 пенсионеры. Остальные 482 человек могут прийти в центр занятости. Ситуация на контроле», — заявил URA.RU Смирнов. По словам руководителя регионального управления по труду и занятости, ранее страховая компания планировала уволить 787 сотрудников, но в компании решили снизить эту планку. Также на этой недели «АСКО-Страхование» увеличило штатную численность компании с 1000 до 1100 человек. Ранее сотрудники «АСКО-Страхование» жаловались губернатору Текслеру на закрытие компании. Ее работники просили главу региона разобраться, почему успешную страховую компанию закрывают, а коллектив выгоняют на улицу. Банк России отозвал лицензию у «АСКО-Страхование» в начале декабря. В организации была назначена временная администрация. Компания была основана в 1990 году в Челябинске и тогда носила название «Южурал-АСКО». «АСКО-Страхование» имеет свои представительства в 35 регионах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...