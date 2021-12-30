Тамбовский губернатор закрыл вакансию зама нестандартным решением

Зам губернатора начнет работу 10 января Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров назначил своим заместителем по внутренней политике главу Бондарского района области Александра Воробьева. Таким образом, вакантную должность занял человек из региона, чего не ожидали критики губернатора.

Распоряжение о назначении Воробьева было подписано 29 декабря, к исполнению обязанностей он приступит 10 января. «Максим Егоров назначил на эту позицию местного чиновника, чем подтвердил свой принцип в формировании команды по принципу профессионализма и утер нос критикам, которые писали, что свою команду глава Тамбовщины формирует только из приезжих», — цитирует « Коммерсант » представителя главы региона.

Ранее, в ноябре, команду замов Егорова пополнила начальник управления сельским хозяйством Лидия Бакуменко. Тогда же пост врио вице-губернатора занял Роман Сорокин — человек из Минстроя РФ.

Должность вице-губернатора по внутренней политике стала вакантной после ухода в отставку первого заместителя из команды предыдущего губернатора Александра Никитина Олега Иванова. В начале ноября стало известно, что Иванов уволился по собственному желанию, сообщал URA.RU источник, близкий к администрации региона.

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