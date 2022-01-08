Челябинцам без QR-кодов разрешат ходить в кафе и рестораны

В Челябинской области 9 января истек запрет для общепита обслуживать клиентов без QR-кодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Челябинской области 10 января истекает запрет на посещение кафе, ресторанов и прочих заведений общепита посетителями, не имеющими QR-кодов о вакцинации либо перенесенном коронавирусе. Соответствующее ограничение было введено губернатором Алексеем Текслером с 1 декабря до конца новогодних каникул.

«С 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вход граждан в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания будет осуществляться при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода. Мера не распространяется на объекты питания, которые оказывают услуги для работников организаций, а также пассажирам и провожающим на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов (станций)», — гласило подписанное главой региона в начале ноября, на пике подъема заболеваемости COVID, распоряжение оперативного штаба.

За нарушение запрета грозили штрафы от 50 до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности. С окончанием новогодних каникул действие распоряжения истекает. Еще раньше власти сочли возможным отменить другое ограничение — действовавший с 25 ноября для заведений общепита запрет на работу с 23:00 до 6:00.

По-прежнему QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в Челябинской области понадобятся для посещения культурных, спортивных, и иных массовых мероприятий. Придется предъявить их в крупных магазинах и гипермаркетах с торговой площадью более 400 квадратных метров, в бассейнах и саунах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам