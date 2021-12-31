Вирусолог назвал особенности новой вакцины от COVID

31 декабря 2021 в 16:44 Размер текста - 17 +

«Конвасэл» — это концентрат нового SARS-CoV-2 с убитым возбудителем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новая российская вакцина от коронавируса «Конвасэл», разработанная в Санкт-Петербурге, будет эффективнее воздействовать на клеточный иммунитет. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. «По сути, „Конвасэл“ — это концентрат нового SARS-CoV-2. Она близка к вакцинам, создаваемым по классической методике — цельновирионным. Возбудитель в ней убит», — рассказал Георгий Викулов радио «Говорит Москва». Он отметил, что сейчас решается вопрос о регистрации вакцины. «Конвасэл» уже показала хороший результат в доклинических испытаниях. Ранее глава ФБМА Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что новая вакцина от коронавируса «Конвасэл» будет зарегистрирована в России в начале 2022 года. Разработчиком новой вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Доклинические исследования вакцины были завершены в июне 2021 года. В настоящее время, по данным Всемирной торговой организации, Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Как ранее сообщили в Центре им. Н. Ф. Гамалеи, российская вакцина «Спутник V» в формате назального спрея будет доступна в первом квартале 2022 года, передает портал «Дни.ру». Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перед новогодними праздниками заявил, что вакцины от коронавируса в регионах достаточно, напоминает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новая российская вакцина от коронавируса «Конвасэл», разработанная в Санкт-Петербурге, будет эффективнее воздействовать на клеточный иммунитет. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. «По сути, „Конвасэл“ — это концентрат нового SARS-CoV-2. Она близка к вакцинам, создаваемым по классической методике — цельновирионным. Возбудитель в ней убит», — рассказал Георгий Викулов радио «Говорит Москва». Он отметил, что сейчас решается вопрос о регистрации вакцины. «Конвасэл» уже показала хороший результат в доклинических испытаниях. Ранее глава ФБМА Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что новая вакцина от коронавируса «Конвасэл» будет зарегистрирована в России в начале 2022 года. Разработчиком новой вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Доклинические исследования вакцины были завершены в июне 2021 года. В настоящее время, по данным Всемирной торговой организации, Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Как ранее сообщили в Центре им. Н. Ф. Гамалеи, российская вакцина «Спутник V» в формате назального спрея будет доступна в первом квартале 2022 года, передает портал «Дни.ру». Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перед новогодними праздниками заявил, что вакцины от коронавируса в регионах достаточно, напоминает RT.