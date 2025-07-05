Пожар площадью 2,3 тысячи квадратных метров произошел в деревне Усть-Куда Иркутской области. Как сообщили в МЧС России, возгорание охватило теплицы, административное здание и хозяйственные постройки. На данный момент пострадавших нет.
«Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Иркутской области. В деревне Усть-Куда горят теплицы, административное здание и хозпостройки на 2 300 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. Силы и средства наращиваются», — говорится в telegram-канале пресс-службы ведомства.
В МЧС уточнили, что для тушения пожара к месту были стянуты дополнительные подразделения и техника. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания. Обстоятельства возникновения возгорания уточняются, проводится проверка.
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