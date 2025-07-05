В Иркутской области ликвидируют пожар на 2300 квадратных метрах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По данным МЧС, пострадавших в пожаре в Иркутской области нет
По данным МЧС, пострадавших в пожаре в Иркутской области нет Фото:

Пожар площадью 2,3 тысячи квадратных метров произошел в деревне Усть-Куда Иркутской области. Как сообщили в МЧС России, возгорание охватило теплицы, административное здание и хозяйственные постройки. На данный момент пострадавших нет.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Иркутской области. В деревне Усть-Куда горят теплицы, административное здание и хозпостройки на 2 300 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. Силы и средства наращиваются», — говорится в telegram-канале пресс-службы ведомства.

В МЧС уточнили, что для тушения пожара к месту были стянуты дополнительные подразделения и техника. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания. Обстоятельства возникновения возгорания уточняются, проводится проверка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар площадью 2,3 тысячи квадратных метров произошел в деревне Усть-Куда Иркутской области. Как сообщили в МЧС России, возгорание охватило теплицы, административное здание и хозяйственные постройки. На данный момент пострадавших нет. «Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Иркутской области. В деревне Усть-Куда горят теплицы, административное здание и хозпостройки на 2 300 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. Силы и средства наращиваются», — говорится в telegram-канале пресс-службы ведомства. В МЧС уточнили, что для тушения пожара к месту были стянуты дополнительные подразделения и техника. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания. Обстоятельства возникновения возгорания уточняются, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...