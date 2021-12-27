РФ заняла пятое место по производству и экспорту вакцин от COVID

Россия заняла пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Об этом стало известно из данных Всемирной торговой организации (ВТО).
Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Ее доля на мировом рынке ковидных вакцин составляет менее 3%. Согласно представителям издания, уже во второй год пандемии был сформирован глобальный рынок вакцин от COVID-19, в котором Россия заняла свою нишу.
По некоторым данным, на первом месте в этом списке стоит Китайская Народная Республика (КНР), которая экспортировала порядка 1487,6 миллиона доз вакцин. Следом за ней идет Евросоюз с показателем 1366,8 миллиона доз, Индия (72,8 миллиона доз) и четвертое место заняли США с 348 миллионов доз.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россияне смогут достичь коллективного иммунитета в течение трех месяцев. Для этого необходимо увеличить количество вакцинирующихся людей в четыре-пять раз.
Россия заняла пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Об этом стало известно из данных Всемирной торговой организации (ВТО). Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Ее доля на мировом рынке ковидных вакцин составляет менее 3%. Согласно представителям издания, уже во второй год пандемии был сформирован глобальный рынок вакцин от COVID-19, в котором Россия заняла свою нишу. По некоторым данным, на первом месте в этом списке стоит Китайская Народная Республика (КНР), которая экспортировала порядка 1487,6 миллиона доз вакцин. Следом за ней идет Евросоюз с показателем 1366,8 миллиона доз, Индия (72,8 миллиона доз) и четвертое место заняли США с 348 миллионов доз. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россияне смогут достичь коллективного иммунитета в течение трех месяцев. Для этого необходимо увеличить количество вакцинирующихся людей в четыре-пять раз.