РФ заняла пятое место по производству и экспорту вакцин от COVID

28 декабря 2021 в 03:38 Размер текста - 17 +

РФ вошла в пятерку лидеров по производству и экспорту вакцин от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россия заняла пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Об этом стало известно из данных Всемирной торговой организации (ВТО). Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Ее доля на мировом рынке ковидных вакцин составляет менее 3%. Согласно представителям издания, уже во второй год пандемии был сформирован глобальный рынок вакцин от COVID-19, в котором Россия заняла свою нишу. По некоторым данным, на первом месте в этом списке стоит Китайская Народная Республика (КНР), которая экспортировала порядка 1487,6 миллиона доз вакцин. Следом за ней идет Евросоюз с показателем 1366,8 миллиона доз, Индия (72,8 миллиона доз) и четвертое место заняли США с 348 миллионов доз. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россияне смогут достичь коллективного иммунитета в течение трех месяцев. Для этого необходимо увеличить количество вакцинирующихся людей в четыре-пять раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия заняла пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Об этом стало известно из данных Всемирной торговой организации (ВТО). Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Ее доля на мировом рынке ковидных вакцин составляет менее 3%. Согласно представителям издания, уже во второй год пандемии был сформирован глобальный рынок вакцин от COVID-19, в котором Россия заняла свою нишу. По некоторым данным, на первом месте в этом списке стоит Китайская Народная Республика (КНР), которая экспортировала порядка 1487,6 миллиона доз вакцин. Следом за ней идет Евросоюз с показателем 1366,8 миллиона доз, Индия (72,8 миллиона доз) и четвертое место заняли США с 348 миллионов доз. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россияне смогут достичь коллективного иммунитета в течение трех месяцев. Для этого необходимо увеличить количество вакцинирующихся людей в четыре-пять раз.