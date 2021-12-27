27 декабря 2021

РФ заняла пятое место по производству и экспорту вакцин от COVID

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РФ вошла в пятерку лидеров по производству и экспорту вакцин от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Россия заняла пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Об этом стало известно из данных Всемирной торговой организации (ВТО).

Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Ее доля на мировом рынке ковидных вакцин составляет менее 3%. Согласно представителям издания, уже во второй год пандемии был сформирован глобальный рынок вакцин от COVID-19, в котором Россия заняла свою нишу.

По некоторым данным, на первом месте в этом списке стоит Китайская Народная Республика (КНР), которая экспортировала порядка 1487,6 миллиона доз вакцин. Следом за ней идет Евросоюз с показателем 1366,8 миллиона доз, Индия (72,8 миллиона доз) и четвертое место заняли США с 348 миллионов доз.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россияне смогут достичь коллективного иммунитета в течение трех месяцев. Для этого необходимо увеличить количество вакцинирующихся людей в четыре-пять раз.

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Россия заняла пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Об этом стало известно из данных Всемирной торговой организации (ВТО). Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Ее доля на мировом рынке ковидных вакцин составляет менее 3%. Согласно представителям издания, уже во второй год пандемии был сформирован глобальный рынок вакцин от COVID-19, в котором Россия заняла свою нишу. По некоторым данным, на первом месте в этом списке стоит Китайская Народная Республика (КНР), которая экспортировала порядка 1487,6 миллиона доз вакцин. Следом за ней идет Евросоюз с показателем 1366,8 миллиона доз, Индия (72,8 миллиона доз) и четвертое место заняли США с 348 миллионов доз. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россияне смогут достичь коллективного иммунитета в течение трех месяцев. Для этого необходимо увеличить количество вакцинирующихся людей в четыре-пять раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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