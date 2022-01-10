Дочь челябинского экс-губернатора выиграла у ФНС суд на миллионы

Семья Бориса Дубровского продолжает отвоевывать позиции в бизнесе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фирма дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского добилась приостановки решения налоговой инспекции о взыскании с нее почти 40 млн рублей. Это следует из базы данных судебных дел.

«Приостановить действие решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области от 02.08.2021 №14-26 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. Определение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Согласно материалам дела, налоговики сочли, что компания «Жилкомсервис» недоплатила в бюджет налогов на 24 млн 640 тысяч рублей. Кроме того, ей начислили пени в 7 млн 548 тысяч рублей и штраф в размере 3 млн 920 тысяч рублей. Также в августе 2021 года был наложен запрет на отчуждение имущества компании на сумму 36 109 556 рублей.

В свою очередь, «Жилкомсервис» намерен оспорить в суде законность взыскания налоговой недоимки. До разрешения тяжбы налоговики не смогут списать денежные средства со счетов фирмы.

До 7 октября 2018 года «Жилкомсервисом» владел сын экс-главы региона Александр Дубровский. Затем фирма, как и большая часть бизнеса, была переоформлена на АО «Техкомплекс МР» (Москва). В том же году региональный фонд капремонта провел тендер на ремонт и замену 112 лифтов на 220 млн рублей, отказав в участии конкурентам «Жилкомсервиса». Первоначально УФАС оштрафовало на 9,4 млн рублей «Жилкомсервис» и на 100 тыс. рублей фонд, разбирательства тянулись до августа 2020 года. В сентябре прошлого года в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым единственной владелицей фирмы является Анна Дубровская, дочь бывшего губернатора.

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