11 января 2022
10 января 2022

В Перми скончалась первый руководитель крайизбиркома

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Яковом Спектором в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Екатеринбург , гвоздики, цветы
Тамаре Сайдаковой было 67 лет Фото:

В Перми на 68-м году жизни утром 12 января скончалась экс-председатель краевой избирательной комиссии Тамара Сайдакова. Об этом в своем телеграм-канале сообщает крайизбирком. Причина смерти не называется.

«Сегодня ушла из жизни Сайдакова Тамара Николаевна, возглавлявшая Избирательную комиссию Пермского края с 2008 по 2014 годы. Тамару Николаевну отмечал высокий профессионализм. Она всегда чувствовала ответственность за свои решения перед жителями региона, избирателями», — говорится в сообщении.

Тамара Сайдакова стала первым руководителем краевой избирательной комиссии, которая была образована после объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Ранее она работала руководителем аппарата администрации Перми, заместителем руководителя аппарата администрации Пермской области, преподавателем математики. В 2014 году она вышла на пенсию, а в избиркоме ее сменил действующий председатель Игорь Вагин.

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В Перми на 68-м году жизни утром 12 января скончалась экс-председатель краевой избирательной комиссии Тамара Сайдакова. Об этом в своем телеграм-канале сообщает крайизбирком. Причина смерти не называется. «Сегодня ушла из жизни Сайдакова Тамара Николаевна, возглавлявшая Избирательную комиссию Пермского края с 2008 по 2014 годы. Тамару Николаевну отмечал высокий профессионализм. Она всегда чувствовала ответственность за свои решения перед жителями региона, избирателями», — говорится в сообщении. Тамара Сайдакова стала первым руководителем краевой избирательной комиссии, которая была образована после объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Ранее она работала руководителем аппарата администрации Перми, заместителем руководителя аппарата администрации Пермской области, преподавателем математики. В 2014 году она вышла на пенсию, а в избиркоме ее сменил действующий председатель Игорь Вагин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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