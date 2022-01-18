Каждый четвертый малый бизнес в РФ рискует закрыться в 2022 году

19 января 2022 в 05:16 Размер текста - 17 +

74% опрошенных предпринимателей заявили, что не закроют бизнес в 2022 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Чуть более четверти представителей малого и среднего бизнеса рискуют закрыться в 2022 году из-за экономической ситуации. Об этом сообщается в исследовании Промсвязьбанка (ПСБ), которое было проведено вместе с «Опорой России» и агентством Magram Market Research. Исходя из результатов исследования, 26% опрошенных предпринимателей заявили о возможном прекращении своего бизнеса, передают «Известия». 19% респондентов заявили, что закроют бизнес в 2022 году при ухудшении экономической ситуации, а 7% бизнесменов сообщили, что закроются при сохранении текущих экономических тенденций. В опросе приняли участие 1835 предпринимателей. В пресс-службе Минэкономразвития РФ заявили, что ключевые показатели сектора малого и среднего бизнеса в 2021 году показывают постепенное восстановление и возврат к допандемийному уровню. Отмечается, что в 2021 году было открыто 1,02 млн новых предприятий, что опережает предыдущий год на 20%. Ранее в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников призвал поддерживать малый и средний бизнес для стабилизации цен на продукты. Президент РФ Владимир Путин в декабре глава государства призвал подумать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чуть более четверти представителей малого и среднего бизнеса рискуют закрыться в 2022 году из-за экономической ситуации. Об этом сообщается в исследовании Промсвязьбанка (ПСБ), которое было проведено вместе с «Опорой России» и агентством Magram Market Research. Исходя из результатов исследования, 26% опрошенных предпринимателей заявили о возможном прекращении своего бизнеса, передают «Известия». 19% респондентов заявили, что закроют бизнес в 2022 году при ухудшении экономической ситуации, а 7% бизнесменов сообщили, что закроются при сохранении текущих экономических тенденций. В опросе приняли участие 1835 предпринимателей. В пресс-службе Минэкономразвития РФ заявили, что ключевые показатели сектора малого и среднего бизнеса в 2021 году показывают постепенное восстановление и возврат к допандемийному уровню. Отмечается, что в 2021 году было открыто 1,02 млн новых предприятий, что опережает предыдущий год на 20%. Ранее в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников призвал поддерживать малый и средний бизнес для стабилизации цен на продукты. Президент РФ Владимир Путин в декабре глава государства призвал подумать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году, передает RT.