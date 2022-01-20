Свердловские власти обвинили ФСИН и военных в эпидемии чумы

Очаги африканской чумы свиней, поразившей в конце 2021 года фермерские хозяйства Свердловской области, возникли из-за свалок военных частей и регионального ГУФСИН. Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый замгубернатора Алексей Шмыков, передает корреспондент URA.RU.
«С сентября у нас было 11 очагов, на сегодняшний день все ликвидировано. Свалки [трупов погибших животных] — по нашим данным, это пищевые отходы из организаций военной части в Камышловском районе и ГУФСИН в Нижнем Тагиле», — рассказал Алексей Шмыков.
Первый замгубернатора напомнил, что на территориях, где фиксировались вспышки чумы, незамедлительно вводили карантин. По словам Шмыкова, на сегодняшний день в области остались только очаги наблюдения.
В конце сентября на одной из свиных ферм Свердловской области произошла вспышка африканской чумы. Выяснилось, что вирус проник на ферму через еду, которой кормили животных. Из-за инфекции погибла часть скота, губернатор Евгений Куйвашев установил карантин, чтобы чума не распространилась на других животных. Позднее для предотвращения новых очагов в регионе начали изымать свиней. Перестраховываясь на случай других вспышек, Куйвашев разрешил мэрам самим разбираться с эпидемиями у животных.
Очаги африканской чумы свиней, поразившей в конце 2021 года фермерские хозяйства Свердловской области, возникли из-за свалок военных частей и регионального ГУФСИН. Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый замгубернатора Алексей Шмыков, передает корреспондент URA.RU. «С сентября у нас было 11 очагов, на сегодняшний день все ликвидировано. Свалки [трупов погибших животных] — по нашим данным, это пищевые отходы из организаций военной части в Камышловском районе и ГУФСИН в Нижнем Тагиле», — рассказал Алексей Шмыков. Первый замгубернатора напомнил, что на территориях, где фиксировались вспышки чумы, незамедлительно вводили карантин. По словам Шмыкова, на сегодняшний день в области остались только очаги наблюдения. В конце сентября на одной из свиных ферм Свердловской области произошла вспышка африканской чумы. Выяснилось, что вирус проник на ферму через еду, которой кормили животных. Из-за инфекции погибла часть скота, губернатор Евгений Куйвашев установил карантин, чтобы чума не распространилась на других животных. Позднее для предотвращения новых очагов в регионе начали изымать свиней. Перестраховываясь на случай других вспышек, Куйвашев разрешил мэрам самим разбираться с эпидемиями у животных.