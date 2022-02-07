В Москве нашли тело генерал-майора МВД России

Рядом с телом погибшего генерал-майора не было предсмертной записки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тело бывшего первого замначальника экспертно-криминалистического центра МВД России обнаружили в квартире на севере Москвы. По предварительным данным, мужчина покончил с собой из-за онкологического заболевания.

«В квартире на Хорошевском шоссе обнаружено тело генерал-майора милиции в отставке. Ранее он занимал должность заместителя начальника экспертно-криминалистического центра МВД России», — передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, генерал-майор мог покончить с собой из-за онкологического заболевания. Его тело обнаружила супруга. Рядом с трупом не было предсмертной записки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. Полиция проводит проверку по факту гибели генерал-майора.