В Москве нашли тело генерал-майора МВД России

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Рядом с телом погибшего генерал-майора не было предсмертной записки Фото:

Тело бывшего первого замначальника экспертно-криминалистического центра МВД России обнаружили в квартире на севере Москвы. По предварительным данным, мужчина покончил с собой из-за онкологического заболевания.

«В квартире на Хорошевском шоссе обнаружено тело генерал-майора милиции в отставке. Ранее он занимал должность заместителя начальника экспертно-криминалистического центра МВД России», — передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, генерал-майор мог покончить с собой из-за онкологического заболевания. Его тело обнаружила супруга. Рядом с трупом не было предсмертной записки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. Полиция проводит проверку по факту гибели генерал-майора.

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Тело бывшего первого замначальника экспертно-криминалистического центра МВД России обнаружили в квартире на севере Москвы. По предварительным данным, мужчина покончил с собой из-за онкологического заболевания. «В квартире на Хорошевском шоссе обнаружено тело генерал-майора милиции в отставке. Ранее он занимал должность заместителя начальника экспертно-криминалистического центра МВД России», — передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, генерал-майор мог покончить с собой из-за онкологического заболевания. Его тело обнаружила супруга. Рядом с трупом не было предсмертной записки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. Полиция проводит проверку по факту гибели генерал-майора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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