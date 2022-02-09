В Екатеринбурге скончалась легендарный преподаватель высшей школы

Преподаватель скончалась 8 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге на 71 году скончалась преподаватель филфака УрФУ Ирина Летова, работавшая в университете с 1974. Об этом сообщается в соцсетях филологического факультета Уральского федерального университета.

«Восьмого февраля ушла из жизни Ирина Анатольевна Летова», — говорится в сообщении. В пресс-службе вуза уточняют, что Ирина Летова проработала в университете более 47 лет, преподавала студентам классические языки и античную литературу, в 2017 году отредактировала перевод поэм Гомера «Одиссея» и «Эллиада», сделанный преподавателем кафедры классической филологии УрГУ в 30—40 гг. XX века П.А. Шуйским.

Перед очередной лекцией «Филологической гостиной», которая состоится в формате онлайн, студенты и преподаватели филфака УрФУ почтят память Летовой и простятся с безвременно ушедшей. URA.RU выражает искренние соболезнования родственникам, ученикам, друзьям и коллегам Ирины Летовой.