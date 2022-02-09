Сергей Зайцев участвовал в совещании по ВКС Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев по видеосвязи провел коллегию прокуратуры Челябинской области. Участие в совещании приняли также прокурор области Карен Габриелян, руководители других силовых структур региона, губернатор Алексей Текслер. Это следует из сообщения пресс-службы главы региона.

«Повышенного внимания требует вопрос соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов. Не менее важным направлением остается создание условий для развития предпринимательской деятельности, где серьезной проблемой остается задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам», — определил основные задачи областной прокуратуры Зайцев.

«Социально-экономическая, политическая и криминогенная обстановка в области остается в целом контролируемой и стабильной. В ходе реализации правозащитной функции принимались меры пресечения нарушения законов в экономической сфере, в сферах ценообразования на социально значимую продукцию, лекарственные препараты, закупок для государственных и муниципальных нужд, ЖКХ», — цитирует также доклад Габриеляна пресс-служба губернатора.

Текслер, в свою очередь, заявил о важной роли прокуратуры в контроле сферы ЖКХ, которая напрямую связана с обеспечением жизнедеятельности региона. Также среди совместных задач глава региона отметил вопросы антитеррора и пресечение нарушений в сфере экологии.

На мероприятии присутствовали председатель Челябинского облсуда Вячеслав Малашковец (слева), глава следственного управления СКР Петр Решетников и другие руководители правоохранительных органов Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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