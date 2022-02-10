В России изменят правила выдачи ковид-сертификатов

10 февраля 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Для выдачи сертификата нужно пройти экспресс-тест Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россияне, заразившиеся коронавирусной инфекцией и сдавшие экспресс-тест, получат сертификат переболевшего. Однако процедуру должен проводить медик. Такое заявление сделал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен. Но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», — сказал он в беседе с ТАСС. При этом если заболевший сделал этот тест у себя дома, ему нужно позвонить на горячую линию «122» или в колл-центр поликлиники. Медработник должен подтвердить диагноз и сделать повторное тестирование для больного. Ранее российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что теперь врачи смогут ставить диагноз без результата ПЦР-теста, пишет Vse42.Ru. Такое решение было принято в связи с тем, что омикрон-штамм стал доминирующим в стране, дополняет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне, заразившиеся коронавирусной инфекцией и сдавшие экспресс-тест, получат сертификат переболевшего. Однако процедуру должен проводить медик. Такое заявление сделал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен. Но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», — сказал он в беседе с ТАСС. При этом если заболевший сделал этот тест у себя дома, ему нужно позвонить на горячую линию «122» или в колл-центр поликлиники. Медработник должен подтвердить диагноз и сделать повторное тестирование для больного. Ранее российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что теперь врачи смогут ставить диагноз без результата ПЦР-теста, пишет Vse42.Ru. Такое решение было принято в связи с тем, что омикрон-штамм стал доминирующим в стране, дополняет «Национальная служба новостей».