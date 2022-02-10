Первый русский репортаж продали за 3,4 миллиона рублей. Фото

11 февраля 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Первое печатное «Слово» оценили в 3,4 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков В Москве, на торгах аукционного дома «Литфонд», продали первое издание «Слова о полку Игореве». Стоимость лота составила 3,4 миллиона рублей, сообщают «Вести». «Стартовая цена — три миллиона рублей», — указано на сайте «Литфонда». В итоге книгу продали за 3,4 миллиона. В «Литфонде» отмечают, что реализованный экземпляр относится к первому тиражу «Слова», вышедшему в 1800 году. Во время московского пожара 1812-го почти все отпечатанные книги «Слова» сгорели. Уцелели немногие, которые с тех пор являются раритетами. «Слово о полку Игореве» является памятником древнерусской литературы. Его также можно назвать первым русским военным репортажем. В нем рассказывается о неудачном походе новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 году. Книгу напечатали в 1800 году в Сенатской типографии litfund.ru Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве, на торгах аукционного дома «Литфонд», продали первое издание «Слова о полку Игореве». Стоимость лота составила 3,4 миллиона рублей, сообщают «Вести». «Стартовая цена — три миллиона рублей», — указано на сайте «Литфонда». В итоге книгу продали за 3,4 миллиона. В «Литфонде» отмечают, что реализованный экземпляр относится к первому тиражу «Слова», вышедшему в 1800 году. Во время московского пожара 1812-го почти все отпечатанные книги «Слова» сгорели. Уцелели немногие, которые с тех пор являются раритетами. «Слово о полку Игореве» является памятником древнерусской литературы. Его также можно назвать первым русским военным репортажем. В нем рассказывается о неудачном походе новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 году.