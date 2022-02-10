10 февраля 2022

Первый русский репортаж продали за 3,4 миллиона рублей. Фото

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Первое печатное «Слово» оценили в 3,4 миллиона рублей Фото:

В Москве, на торгах аукционного дома «Литфонд», продали первое издание «Слова о полку Игореве». Стоимость лота составила 3,4 миллиона рублей, сообщают «Вести».

«Стартовая цена — три миллиона рублей», — указано на сайте «Литфонда». В итоге книгу продали за 3,4 миллиона. В «Литфонде» отмечают, что реализованный экземпляр относится к первому тиражу «Слова», вышедшему в 1800 году. Во время московского пожара 1812-го почти все отпечатанные книги «Слова» сгорели. Уцелели немногие, которые с тех пор являются раритетами.

«Слово о полку Игореве» является памятником древнерусской литературы. Его также можно назвать первым русским военным репортажем. В нем рассказывается о неудачном походе новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 году.

Книгу напечатали в 1800 году в Сенатской типографии

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В Москве, на торгах аукционного дома «Литфонд», продали первое издание «Слова о полку Игореве». Стоимость лота составила 3,4 миллиона рублей, сообщают «Вести». «Стартовая цена — три миллиона рублей», — указано на сайте «Литфонда». В итоге книгу продали за 3,4 миллиона. В «Литфонде» отмечают, что реализованный экземпляр относится к первому тиражу «Слова», вышедшему в 1800 году. Во время московского пожара 1812-го почти все отпечатанные книги «Слова» сгорели. Уцелели немногие, которые с тех пор являются раритетами. «Слово о полку Игореве» является памятником древнерусской литературы. Его также можно назвать первым русским военным репортажем. В нем рассказывается о неудачном походе новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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