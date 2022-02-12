Экс-глава WADA призвал запретить России участвовать в Олимпиадах

МОК поступил слишком мягко, позволив российским спортсменом выступать под флагом ОКР, считает Дик Паунд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

России потребуется взять перерыв на одну-три Олимпиады после допингового скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение высказал первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд. По его мнению, к допинговым скандалам с участием России требуется менее мягкий подход.

«У вас есть проблема. Мы можем сосредоточиться на ней. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпийские игры, пока вы не возьмете это под контроль», — цитирует Дика Паунда агентство Reuters.

По мнению экс-президента WADA, российские спортсмены совершенно не помогают себе тем, что отказываются раскаяться в применении допинга. Паунд заявил, что МОК поступил слишком мягко, позволив сборной РФ выступать под знаменем Олимпийского комитета России.

Из-за допинговых скандалов российским спортсменам запрещено использовать свой флаг. Во время награждения спортсменов из РФ вместо государственного гимна играет фрагмент из первого концерта для фортепиано Петра Чайковского.

Ранее Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. В организме у фигуристки обнаружили триметадизин — запрещенное для спортсменов лекарство, которое применяют для профилактики болезней сердца. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило Валиевой участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. МОК и WADA объявили, что намерены подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам