Четверо детей погибли на пожаре в Ивановской области

Причина пожара устанавливается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четверо детей в возрасте от года до 10 лет погибли в результате пожара в городе Юрьевце Ивановской области. Здесь около половины девятого утра по московскому времени загорелся частный дом, сообщили в ГУ МЧС региона.

«В 08:29 поступило сообщение о пожаре в городе Юрьевце, на площади Советской Армии, 2. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 08:34 наблюдался дым из-под кровли частного дома», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Пожар был ликвидирован через час. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. При разборе завалов были обнаружены тела четырех детей в возрасте от года до 10 лет, сообщают «Ивановские вести». Это две девочки и два мальчика. СУ СКР по Ивановской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следователей, семья была неблагополучной.

Ранее на пожаре в селе Сунтар Сунтарского района Якутии при пожаре погибла семья из шести человек, в том числе четверо детей. Предполагаемая причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи или короткое замыкание электропроводки.